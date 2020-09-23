أثار ردود فعل واسعة… غضب واسع على نجوم الحفلات بسبب رسوم اتحاد الفنانين

أثار التصريح الذي صدر من أحد أعضاء مجلس إتحاد الفنانين بشأن الفنانين الملتزمين بسداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية أثار ردود فعل واسعة وغاضبة في الأوساط الفنية حيث أبدى عدد كبير من المهتمين بالفنون دهشتهم لعدم التزام عدد كبير من الفنانين بسداد نسبة الاتحاد التي لا تتعدى الخمسمائة جنيه في كل تعاقد لحفل سواء أن كان خاصاً أم عاماً.

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وكان مصدر باتحاد الفنانين قد أعلن بأن مجلس الاتحاد بصدد تكريم عدد من المطربين قبل نهاية الدورة الحالية وذلك لحرصهم على سداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية الخاصة بالحفلات الخاصة والعامة، وأفاد المصدر أن هؤلاء المطربين ظلوا يحرصون على إجراء تعاقدات حفلاتهم عبر مكتب الاتحاد وحتى إن تم الاتفاق خارج الاتحاد فإنهم يلتزمون بسداد نسبة الاتحاد وهي نسبة بسيطة لاتتعدى الخمسمائة جنيه مقارنة بعقودات تزيد أحياناً عن المائة ألف جنيه لكن هناك أعضاء يستخسروها على الاتحاد ورغم ذلك تجد بعضهم يشكو من ضعف الخدمات داخل النادي ، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الأعضاء الملتزمون يقدمون نموذجاً رائعاً في الالتزام الأخلاقي والأدبي تجاه مؤسسة الاتحاد لذلك قرر الاتحاد تكريمهم تقديراً لمواقفهم تجاه البيت الكبير .

وتفيد مصادرنا أن أبرز الذين يحرصون على سداد نسبة الاتحاد هم الفنانون حسين شندي وعبدالقادر سالم وإحساس وندى القلعة ومكارم بشير وإنصاف فتحي وفهيمة عبدالله .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)