اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قريباً إعادة تشغيل مدينة المعلم الطبية

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

قال الدكتور تامر عبد القادر إبراهم المدير الطبي لمدينة الطبية المعلم الطبية إن كافة الترتيبات قد اكتملت لإعادة تشفيل مدينة المعلم الطبية بعد أن كانت متوقفة لمدة أربعة أشهر.

 

وقال في تصريح بحسب (سونا)، إنه قد اكتملت كافة الترتيبات الأولية لإعادة التشغيل بعد صيانة الأجهزة المعطلة، مشيراً إلى أن كل العاملين بالمدينة زاولوا أعمالهم بصورة اعتيادية منذ السبت الماضي.

Advertisements

 

وأضاف أنه تم التعاقد مع اختصاصيين جدد وتمت إضافة قسم لجراجة الثدي ومركز للأورام والذي سيكون إضافة جديدة، مبشرا جميع متلقي الخدمة بمدينة المعلم بأن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم خدمة ممتازة ونوعية، مشيداً بكل من أسهم في العمل على إعادة صيانة المدينة حتى أصبحت جاهزة، وستتم إعادة تشغيلها قريباً.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قريباً إعادة تشغيل مدينة المعلم الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا