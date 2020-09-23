قريباً إعادة تشغيل مدينة المعلم الطبية

قال الدكتور تامر عبد القادر إبراهم المدير الطبي لمدينة الطبية المعلم الطبية إن كافة الترتيبات قد اكتملت لإعادة تشفيل مدينة المعلم الطبية بعد أن كانت متوقفة لمدة أربعة أشهر.

وقال في تصريح بحسب (سونا)، إنه قد اكتملت كافة الترتيبات الأولية لإعادة التشغيل بعد صيانة الأجهزة المعطلة، مشيراً إلى أن كل العاملين بالمدينة زاولوا أعمالهم بصورة اعتيادية منذ السبت الماضي.

Advertisements

وأضاف أنه تم التعاقد مع اختصاصيين جدد وتمت إضافة قسم لجراجة الثدي ومركز للأورام والذي سيكون إضافة جديدة، مبشرا جميع متلقي الخدمة بمدينة المعلم بأن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم خدمة ممتازة ونوعية، مشيداً بكل من أسهم في العمل على إعادة صيانة المدينة حتى أصبحت جاهزة، وستتم إعادة تشغيلها قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)