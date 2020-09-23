المذيعة هديل أوشي تنضم لفريق الشباب

انضمت مذيعة تلفزيون السودان هديل المعتصم أوشي إلى فريق عمل برنامج (ساعة شباب) الذي يبث أسبوعياً من داخل استديو البروفيسور علي شمو عبر الشاشة القومية. وهو برنامج يهتم بقضايا الشباب ويقف على نجاحات الجيل الجديد في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية ويهتم بحسب صحيفة السوداني، بدعم مبادرات منظمات المجتمع المدني وهو من إعداد أسماء سيد أحمد وإخراج يوسف كبوش. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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