ابتسامة هدى عربي تحصد نصف مليون إعجاب

حصدت صورة قامت بإرفاقها الفنانة هدى عربي أمس على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب في أقل من ثلاث ساعات.
وكانت هدى قد أرفقت صورتها بحسب صحيفة السوداني، وهي مبتسمة وعلقت عليها بعبارة: “قبلت التحدي”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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