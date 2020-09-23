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ابتسامة هدى عربي تحصد نصف مليون إعجاب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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حصدت صورة قامت بإرفاقها الفنانة هدى عربي أمس على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب في أقل من ثلاث ساعات.

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وكانت هدى قد أرفقت صورتها بحسب صحيفة السوداني، وهي مبتسمة وعلقت عليها بعبارة: “قبلت التحدي”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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