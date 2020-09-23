“الشيوعي” يتهم “مجموعة باختطاف قرار الحرية والتغيير

انتقد القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق فاروق، استمرار الأوضاع المختلة وتبني بعض الأطراف بقوى الحرية والتغيير للأنماط الهرمية في التحالف، وقال إن ذلك أضر ضرراً بالغاً بقدرة الحاضنة السياسية للحكومة على إحداث التغيير في المجتمع والدولة.

واتهم فاروق وفقاً لمصادر أمس، مجموعة صغيرة باختطاف القرار داخل قوى الحرية وتبنيها عن طريق التصويت في اجتماعات مغلقة بدون مراقبة الجماهير مثل كل البرلمانات الأمر الذي جعل المخرجات غريبة عن الثورة والثوار.

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وأضاف فاروق بحسب صحيفة الصيحة، “كل هذه العوامل أحدثت شرخاً عميقاً في العلاقة مع الذين يتطلعون للتغيير الجذري”، وتابع: “في حال استمرار هذا الأمر سيجعل المناداة بالإطاحة بقوى الحرية مشروعة ومقبولة”. وأشار إلى أن المخرج هو ضم قوى إعلان الحرية بعلاقة تنسيقية تقوم على التوافق وتمثيل الفاعلين الحقيقيين من مكونات الكتلة الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)