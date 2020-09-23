كشف مدير الإدارة العامة للتجارة والتموين بولاية كسلا رحمة الله حامد عثمان، عن تخفيض حصة ولاية كسلا من الدقيق المدعوم من (2400) جوال يومياً إلى (1500) جوال.

وقال وفقاً لمصادر أمس، إن حوجة الولاية التي تم رفعها لوزارة التجارة والصناعة عقب إجراء المسوحات الميدانية لجميع المحليات بلغت (5600) جوال، وقطع بعدم منح الإدارة العامة للتجارة والتموين الدقيق المدعوم لأي مخبز يعمل بتصنيع الخبز التجاري مهما كانت الظروف.

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وكشف عثمان بحسب صحيفة الصيحة، عن تكوين الإدارة للجنة مختصة بالطواف الميداني لمتابعة إنسياب الدقيق المدعوم للمخابز، وأثنى على جهود لجان المقاومة في مراقبة المخابز العاملة بالدقيق المدعوم، بجانب متابعتها وإشرافها على عمليات بيع الخبز للمواطنين بالأحياء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)