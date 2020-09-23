عاجل.. البرهان يعود من الإمارات واجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عاد إلى البلاد اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام.

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وأكد مجلس السيادة في بيان له اليوم، أن المباحثات ناقشت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمان السودانيين من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها.

وأشار إلى أنها بحثت مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين، فضلاً عن الدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام. وأكد أنه سيتم عرض نتائج المباحثات على أجهزة الحكم الانتقالي بغية مناقشتها والوصول الى رؤية مشتركة حولها تحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني.