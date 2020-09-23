تخصيص (20) غرفة عزل تحوطاً لظهور حالات “كوليرا”

خصصت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (20) غرفة عزل بـ(20) مستشفى تحوطاً لظهور حالات إصابة بـ”الكوليرا” على مستوى المحليات.
وأكد مدير إدارة الوبائيات بالوزارة بدوي حسن بدوي وفقاً لمصادر أمس، تفعيل نظام بلاغات بشكل يومي في المحليات المختلفة. وشدد على عدم وجود أي حالات إصابة بالكوليرا سواء كانت موجبة أو حالات اشتباه حتى الآن.
وقال بدوي بحسب صحيفة الصيحة، إن وزارته حالياً لا تزال تتعامل مع وباء “كوليرا”، وأكد انحسار الحالات لكنه عاد وقال إنهم في فصل الخريف يتخوفون من ظهور الكوليرا ونوه لتفعيل نظام بالمراكز لاستقبال أي بلاغات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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