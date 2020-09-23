والي شرق دارفور يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي

التقى والي شرق دارفور د. محمد عيسى عليو بالمستر أمبيلي مدير برنامج الغذاء العالمي لولايتي جنوب وشرق دارفور مشيداً بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به المانحون لمساعدة المواطنين بولايات دارفور.
وكشف عليو بحسب صحيفة الصيحة، حجم المساعدات التي قدمت للمتضررين وأضاف أن برنامج الغذاء العالمي تبرع بتوفير الغذاء لمدة ثلاثة أشهر لمواطني مدينة الفردوس الذين تضرروا جراء هطول الأمطار والسيول التي تسببت في اجتياح المنطقة والالتزام ببناء مستوصف صحي بمدينة الضعين، وجدت هذه الخطوة صدى طيباً وسط المواطنين.
فيما قدم مستر أمبيلي مدير برنامج الغذاء العالمي بشرق وجنوب دارفور بالتهانئ للوالي المدني بتوليه مهام منصبه وكذلك لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمية للمواطنين بشرق دارفور، وعبر عدد من المواطنين عن رضاهم بهذه الخطوات التي قام برنامج الغذاء العالمي مؤكدين أن هذه المساعدات وتركت أثرًا طيبًا وبصمة إيجابية للأسر المتضررة من السيول والأمطار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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