فاجأت إمرأة عائلتها بذبح ابن شقيقتها وأودت بحياته بمنطقة أمبدة غرب أم درمان. وحسب المصادر فإن المتهمة ذبحت الطفل داخل منزل أسرتها، وفارق الحياة، وعند اكتشاف الجريمة أوقفتها الشرطة رهن التحقيق متهمة بالقتل العمد، لكنها أصيبت بحالة نفسية قادتها بحسب صحيفة السوداني، لدخول المصحة، وخضعت للعلاج، وعقب استجابتها للعلاج قرر الطبيب بأنها بإمكانها الدفاع عن نفسها فأحالت شرطة الأسرة والطفل الملف إلى المحكمة على خلفية قرار الطبيب، وحددت المحكمة جلسة لانطلاقة المحاكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تذبح ابن أختها بأمبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.