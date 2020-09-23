شاهد بالفيديو: الفنان صلاح ولي يقدم فاصلاً من الرقص  محمولاً على تربيزة وناشطون يصفونه(بالجنون)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الشاب صلاح ولي يغني في إحدى الحفلات وهو محمولاً على تربيزة من بعض أصحاب الحفل بالإضافة إلى تقديمه لفاصل من الرقص بصورة أدهشت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجعلتهم يستغربون من تلك المخاطرات التي يقوم بها الفنان (ولي).
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد كان الفنان صلاح يقدم فاصلاً من الرقص أثناء أداءه لأغنية الفنان القامة حمد الريح والتي وجدت تفاعلاً كبيراً من قبل جمهوره ومحبيه. وقد كان (ولي) قد طلب من الجمهور أن يبقو عشرة على المدنية.
يذكر أن الفنان صلاح ولي قد اشتهر بتلك التصرفات الغريبة والعروض المثيرة للدهشة مما جعله يخلق لنفسه جمهوراً عريضاً وأصبح مطلوباً في معظم الحفلات بسبب تلك الحركات.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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