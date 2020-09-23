الشرطة توقف (6) متهمين بتهمة سرقة كبرى بالنيل الأبيض

استطاعت مباحث جنايات النيل الأبيض فك طلاسم سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ(3) ملايين جنيه، من منزل بمنطقة أبو حبيرة بالقطينة، وأوقفت 6 متهمين.
ووقف مدير شرطة ولاية النيل الأبيض اللواء حقوقي حسب الرسول عثمان صباح أمس على الضبطية بمباني إدارة المباحث الجنائية فرعية كوستي وقف على جهود إدارة المباحث في استعادة المسروقات بعد أن فقدت أسرة كمية من الذهب بمنطقة أبوحبيرة بمحلية القطينة.
وكانت الشرطة قد كلفت فريقا ميدانيا من المباحث لتعقب الجناة والقبض عليهم وبعد متابعة لصيقة ومعلومات دقيقة تمكن الفريق من القبض على 6 من المتهمين.
وقال اللواء حسب الرسول، بحسب صحيفة السوداني، إن الضبطية قامت بمجهود كبير يحسب لإدارة المباحث المركزية، عقب نجاحهم خلال وقت وجيز في ضبط المسروقات وتسديد البلاغ.
وأكد مدير شرطة النيل الأبيض أن شرطته لن تألوا جهدا في توفير كافة الإمكانيات و تقديم المعينات التي تساعد المباحث المركزية على حفظ الأمن واستتبابه وملاحقة المجرمين في كافة البلاغات إلى جانب نفاذ القانون بحزم.
و دعا المواطنين إلى تحريز ممتلكاتهم والمحافظة على المقتنيات الثمينة بعيدا عن متناول الفضوليين والمجرمين بالإضافة إلى اسناد شرطتهم بالمشاركة الفاعلة في مبادرات التوعية والتثقيف بمخاطر الجريمة واهمية التعاون مع قوات الشرطة بفاعلية ورفع الحس الأمني والإبلاغ عن كل المظاهر السالبة من أجل مجتمع آمن ومحصن ضد الجريمة.
وأكد حسب الرسول جاهزية قواته لمكافحة الجريمة وإشاعة الطمأنينة في ربوع الولاية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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