الشرطة تحقق في جريمة قتل داخل مكب نفايات

فتحت الشرطة تحقيقاً حول ملابسات مقتل عامل نظافة داخل مكب نفايات جنوب الخرطوم. وقال مصدر إن الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل عامل نظافة، على يد زميله طعناً بالسكين. Advertisements وانتقلت قوة جنائية إلى مسرح الحادثة، وأحالت جثته إلى المشرحة، وبعد ألقت القبض على الجاني، وكشفت التحريات الأولية بحسب صحيفة السوداني، عن أن شجاراً دار بين المتهم والمجني عليه خلف الجريمة. ودونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد تمهيداً لمحاكمة المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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