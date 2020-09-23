النائب العام يرفض استئناف قضية الشهيدة سارة

رفض النائب العام لجمهورية السودان، طلب الاستئناف في قضية الشهيدة سارة عبد الباقي الذي تقدم به محامي الأسرة طارق كانديك وطلب فيه فتح القضية وإعادة محاكمة المتورطين في مقتل الشهيدة الذين براءتهم حكومة النظام المخلوع.

وبحسب صحيفة الصيحة، تسلم كانديك قرار الرفض أمس، وسيجتمع بأسرة الشهيدة اليوم لتسليمها نسخة من القرار وإعلان الخطوة القانونية القادمة.

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وفي السياق، ينظم أسر شهداء سبتمبر 2013م مع لجان المقاومة، وقفة أمام مكتب النائب العام في التاسعة صباح غد الخميس إحياء للذكرى السابعة لثورة سبتمبر المجيدة وتسليم مذكرة للنائب العام المطالبة بالقصاص للشهداء، ودعت الأسر كافة أفراد الشعب السوداني لمشاركتهم في الوقفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)