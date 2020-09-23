شهدت أسعار محصول السمسم ارتفاعاً نسبياً في تداوﻻت بورصة أسواق محاصيل القضارف حيث بلغ سعر الجوال 23 ألف جنيه ويتوقع أن يوالي الارتفاع خاصة بعد تقلص مساحاته الزراعية هذا الموسم من 1.7 مليون فدان الى حوالي 650 ألف فدان بسبب آفة الهاموش التي قضت على مساحات كبيرة من السمسم.
وأفاد مزارعون بحسب (سونا)، أن الدولة عجزت منذ عهد النظام البائد عن إيجاد معالجات لمكافحة الآفة بالولاية، لافتين الى أن تقليص مساحات السمسم بالقضارف أدى الى زيادة في مساحات محاصيل الذرة والفول السوداني ومحاصيل أخرى.
وتشير المصادر إلى أن سعر السمسم بأسواق المحاصيل يتراوح بين 10800 جنيه الى 11600 جنيه للقنطار بينما تفوق أسعاره أكثر من ذلك بكثير خارج تداوﻻت بورصة أسواق المحاصيل بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار السمسم في بورصة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.