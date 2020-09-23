برطم يقود وفداً الى اسرائيل

اعلن البرلماني المستقل في المجلس الوطني “المحلول” ابو القاسم برطم، عزمه على ترتيب زيارة كوفد شعبي الى العاصمة الاسرائيلية تل ابيب برئاسته لدعم العلاقات بين السودان واسرائيل. وقال برطم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة: ان الوفد سيضم شخصيات قومية وسياسية، وأضاف: آن الأوان لنعيد ترتيب اوراق العلاقات الخارجية على ان تكون مصلحة السودان اولوية في رسم السياسات مع دول العالم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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