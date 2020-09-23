عاجل.. القبض على شبكة إجرامية تنتحل صفة نيابة الفساد

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
القت نيابة الفساد والتحقيقات المالية القبض على شبكة إجرامية متخصصة في الإبتزاز انتحلت صفة النيابة، وتعمل على ابتزاز المواطنين بتدوين بلاغات فساد في مواجهتهم، وانهم بصدد حسم البلاغات مقابل دفع مبالغ مالية.
وكشفت مصادر أن أحد المواطنين حضر إلى النيابة على اساس بلاغ دون في مواجهته، وعليه الحضور للنيابة لحسم الامر، واوضحت المصادر أنه بناء على ذلك تم نصب كمين للمجموعة وتم القبض على اثنين من المتهمين، واتخذت في مواجهتهما الاجراءات وفقاً للمادة (176) المتعلقة بالابتزاز.
وأفادت المصادر أن المتهمين ذكرا أن معهم آخرين ينضمون إلى المجموعة التي تعمل في الابتزاز.
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