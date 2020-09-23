الشيوعي: الإجراءات البوليسية لا تجلب الدولار للمركزي

قطع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار بان الاجراءات البوليسية وحدها لا تجلب الدولار للبنك المركزي، ولا تهزم السوق الاسود. وقال كرار في صفحته بفيس بوك: رجعت اسعار الدولار الى ما كانت عليه قبل هذه القرارات، وبنك السودان يشكو من الفلس، مطالباً: الدولة بالسيطرة على التجارة الخارجية مردفاً: الدولار لن يأتيك ولو في المنام، وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: طالما ان السلع الضرورية تستوردها المحفظة وبسعر السوق الاسود للدولار، فاعلم بان البنك المركزي انهزم امام مافيا السوق، وانتهى دوره الافتراضي وبات دكان “يماني”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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