تأكيدات بتوفير “الدقيق للمخابز” بعد اتفاق بين المالية ومطاحن

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن اتفاق مع مطاحن سين، سيقا، روتانا، الحمامة، لتسديد متأخراتها في موعد أقصاه أمس “الثلاثاء”.

وقالت وكيل وارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنة أبكر علي في تصريح لمصادر إن مخزون القمح بالبلاد يغطي أكثر من ثلاثة أشهر بواقع مخزون يفوق الـ(3400) ألف طن. وأوضحت آمنة أن وزارتها تعمل بالتنسيق مع الصناعة والتجارة على مراجعة تكلفة الطحن وسعر القمح ومناقشة أمر التدفقات بالنقد الأجنبي للمطاحن.

وأشارت إلى أن وزارتي المالية والتجارة وعدتا بدراسة مقترح لإعادة هيكلة الدعم تقدمت به مجموعة من المطاحن. وأضافت “نسبة توزيع القمح بين المطاحن موزعة كالآتي: سين 38.5% وسيقا 24.5%، والحمامة 9.8%، وروتانا 7.3%”.

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وقالت آمنة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن وزارتها حريصة على استمرار توفير الدقيق للمخابز، بما يمكن المواطنين من شراء الخبز المدعوم بكل سهولة.

و”الأحد” بحث اجتماع بين المطاحن ووزارة الصناعة والتجارة قضية توفير القمح خلال الفترة المقبلة، وتم التأمين على الاستمرار في التنسيق بين الشركاء. ويواجه السودان أزمة طاحنة في الخبز ما أدى إلى اصطفاف المواطنين أمام المخابز للحصول على احتياجاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)