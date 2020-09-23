الطبيب الشرعي: سبب الوفاة لشهداء الجمارك الاصابة بالاعيرة النارية والنزيف الدموي

تسلمت اسر شهداء الجمارك جثث ابنائهم الذين استشهدوا اثناء مطاردة عصابة تهريب.

واكد الطبيب الشرعي لمشرحة ام درمان جمال يوسف بان المشرحة شهدت تجمعاً ضخما لاسر الشهداء وقد كانت اصاباتهم قاتلة ولا تجدي معها اي محاولات لاطباء لانقاذ حياتهم حيث اصيب كل افراد الشرطة بعدد من الطلقات وبتشريح الجثامين حددنا اسباب الوفاة بهبوط في الدورة الدموية نتيجة الاصابة بمقذوف ناري ادى الى حدوث نزيف دموي.

وتسلمت اسر الشهداء جثامينهم بحسب صحيفة الدار، وهم يكبرون ويهللون وسط دو مفعم بالحزن والاسى على رحيلهم الذي ادمى القلوب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)