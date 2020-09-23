الأصم: لست مرشحاً لتولي أي منصب

نفى المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم ما تردد من أخبار عن ترشيحه لمنصب وزير الصحة ضمن التشكيل الوزاري الجديد. Advertisements وقال الأصم لمصادر “هذا الخبر غير صحيح، رفضت أي طلب لتولي أي منصب خلال الفترة الماضية، هذه الأخبار والمعلومات غير صحيحة” بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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