المالية: دخول المنظومة الدفاعية في الصناعة الزراعية والحيوانية يزيد من القيمة المضافة للصادرات

أكد وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمين صالح ياسين، على المجهودات التي تقوم بها منظومة الصناعات الدفاعية وأهمية دورها في بناء البرنامج الاقتصادي الانتقالي، وذلك من خلال مقدراتها لإسناد الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفد موازنة الدولة.

وقدمت منظومة الصناعات الدفاعية عرضاً ضوئياً بوزارة المالية أمس”، بحضور وكيل البنية التحتية ووكيل الصناعة ونائب محافظ بنك السودان المركزي وعدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الإقتصادي.

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وأوضح ياسين، أن مساهمة المنظومة تعد الآن من المساهمات التي يُعوُّل عليها في دفع برنامج الاقتصاد السوداني، بما تقدمه من مسارات تشغيل متعددة، بما يُتيح فرص عمل للخريجين وبما تُشكّله من عائد تدفع به في الميزان التجاري وتدعم به موازنة الدولة.

وأكد بحسب صحيفة الجريدة،أن دخول منظومة الصناعات الدفاعية في الصناعة الزراعية والحيوانية يزيد من القيمة المضافة للصادرات مع المصانع والشركات المنتجة الأخرى، متوائماً مع خطة الدولة الإستراتيجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)