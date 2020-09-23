نفت مصادر مطلعة وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق الفريق صلاح قوش ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل بالإمارات.
وقطع المصدر بأنه لا يمكن أن يكون صلاح قوش موجوداً مع الوفد السوداني حيث ليس لديه صفة تؤهله للاجتماع مع نظراء الوفد السوداني في الإمارات.
ولخص المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الوفد السوداني يناقش مع الوفد الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكيفية التطبيع مع إسرائيل، وعزز بأن الحوار بين الجانبين قد يمدد إقامة الوفد ليوم أو يومين، وفق ما تقتضيه المشاورات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قوش لم يذهب إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.