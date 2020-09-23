مصادر: قوش لم يذهب إلى الإمارات

نفت مصادر مطلعة وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق الفريق صلاح قوش ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل بالإمارات.

وقطع المصدر بأنه لا يمكن أن يكون صلاح قوش موجوداً مع الوفد السوداني حيث ليس لديه صفة تؤهله للاجتماع مع نظراء الوفد السوداني في الإمارات.

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ولخص المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الوفد السوداني يناقش مع الوفد الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكيفية التطبيع مع إسرائيل، وعزز بأن الحوار بين الجانبين قد يمدد إقامة الوفد ليوم أو يومين، وفق ما تقتضيه المشاورات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)