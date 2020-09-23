نبيل أديب: لم أتقدم باستقالتي وما أثير محض أوهام

نفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجرزة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب ما أثير حول تقدمه باستقالته من رئاسة اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك.
وقال أديب بحسب صحيفة الجريدة: لم أتقدم باستقالتي وما أثير عنها محض أوهام وليس له أساس من الصحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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