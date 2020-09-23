وقفة احتجاجية للعاملين بالمجلس القومي للأدوية والسموم

نفذ العاملون بالمجلس القومي للأدوية والسموم وقفة احتجاجية أمس وطالبوا بتهيئة بيئة العمل وتوفيق أوضاع العاملين وإيقاف التسرب الكبير للكفاءات من المجلس وهددوا بمزيد من التصعيد.

وطالب العاملون في بيان لهم بتوفير الميزانيات الكافية للتسيير لتنفيذ الأنشطة الموضوعة في الخطة، ونوهوا إلى أن جميع إيرادات المجلس يتم توريدها لوزارة المالية وتهیئة وتوفیر مقر ثابت للمجلس، وأشاروا إلى أن المبنى الحالي به الكثیر من السلبيات تُعيق سير العمل من أهمها عدم إستقرار خدمة الإنترنت وحاجة قسم تقنیة المعلومات لمقر ثابت لزیادة سعة مركز البیانات، بجانب عدم استقرار الإمداد الكهربائي لعدم توفر مولد ذو سعة إنتاجیة أكبر ، إضافة إلى هجرة الكوادر المؤهلة بسبب ظروف المجلس الطاحنة ونقص الأجهزة والمعدات بالمختبر القومي للرقابة والبحوث الدوائية وتكدس العينات وتضرر المواطنين قبل العملاء جراء تأخيرها وأشاروا بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن العاملين سبق وأن طالبوا بزيادة الكوادر العاملة في أغلب أقسام المجلس لمواكبة الزیادة في الخدمات المقدمة و تجوید العمل لمنع تكدس و تأخیر المعاملات المقدمة من الشركات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)