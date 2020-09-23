لجنة فض الاعتصام تستجوب الدقير وبابكر فيصل

استدعت اللجنة المستقلة بالتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة قيادات بارزة بـ(قوى الحرية والتغيير)، وأبلغت مصادر موثوقة أن اللجنة استجوبت كلاً من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن اللجنة استمعت إلى إفادة الدقير وبابكر فيما يلي حادثة فض الاعتصام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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