وصلت الخرطوم في الأيام القليلية الماضية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً فيسبوك أميرة على الشهيرة باسم (ماما أميرة) قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حظيت الناشطة الجنوب سودانية لاستقبالات كبيرة لحظة وصولها مطار الخرطوم, حيث تسابق المطربين والمطربات وعدد من الإعلاميين على استقبالها لحظة وصولها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي اهتم بالزيارة وحرص على نشر صورها, ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فمن ضمن صور الاستقبال التي نالت حظها من التداول والشهرة والمتابعة صورة لماما أميرة مع أحد الشباب وهما يتبادلان (قبلات) الترحيب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الناشطة الشهيرة أميرة علي تثير ضجة واسعة لحظة وصولها السودان بتبادلها (القبلات) مع أحد الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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