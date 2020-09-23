النائب العام يلتقي السفيرين الإماراتي والسعودي

إلتقى النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة سفير الإمارات بالسودان حمد الجنيدى وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان على بن حسن جعفر، كلاً على حدة.

وناقشت اللقاءات عدداً من القضايا التى تهم البلدان وسبل ربط جسور التواصل وتعزيز التعاون الدولى وفقاً للإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها البلدان وإتفاقية التعاون القضائى العربى وإمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين البلدان فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية خاصة بالجرائم العابرة للحدود وإدارة العدالة الجنائية بشكل عام .

وأمنت الأطراف بحسب سونا، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة العدلية فى البلدان والترتيب للقاءات بين النواب العامين فى السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والإستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين الأطراف

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)