- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي لأيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 12 حالة في الخرطوم، والحالات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنه أجري فحصًا لـ2747 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفًا و 576 حالة، بينها 836 وفاة، و6760 شخصًا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. ومفاجأة بشأن الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.