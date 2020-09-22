عاجل| تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في السودان.. ومفاجأة بشأن الوفيات

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء عن التقرير الوبائي لأيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 12 حالة في الخرطوم، والحالات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنه أجري فحصًا لـ2747 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفًا و 576 حالة، بينها 836 وفاة، و6760 شخصًا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.