الري: شراء حفارات لمضاعفة مساحة القمح الشتوي

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن اكتمال صيانة (7) كراكات من قبل المؤسسة العامة لأعمال الحفريات، خلال الأسبوعين الماضيين للمضي قدما في إزالة الأطماء خلال الموسم الصيفى الحالي، الى جانب مساعي حثيثة لشراء (11) حفارة جديدة من وزارة المالية والتي تم إستلامها من شركة دانفوديو عبر لجنة إزالة التفكيك وذلك في إطار جهود الوزارة لإزالة الاطماء والحشائش لتوفير المياه للعروة الصيفية والإستعداد للعروة الشتوية والمتوقع زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح الى (800) ألف فدان وذلك بحسب ( سونا)

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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