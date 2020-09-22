مدير شرطة الخرطوم يتفقد إدارة العمليات

أشاد الفريق شرطة ياسر فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم بالدور الذي ظلت تضطلع به إدارة العمليات في الامن الداخلي بالعاصمة وفي تأمين المرافق الإستراتيجية والمناسبات الرسمية والشعبية . وقال لدى زيارته مقر الإدارة بالمقرن أن المتغيرات التي طرأت على البلاد زادت من تحديات الشرطة في إرساء دعائم العمل المنعي والكشفي والوقائي وبسط هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطن تحقيقاً لشعار الشرطة في خدمة الشعب . Advertisements وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم وفق ( سونا) توفير الدعم المادي والعيني وتوفير معينات العمل وتهيئة بيئة العمل لإدارة العمليات للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل. وقدم اللواء شرطة معتصم علي الحسن مدير دائرة الطوارئ بشرطة ولاية الخرطوم شرحاً تفصيلياً عن مهام وواجبات إدارة العمليات بتنفيذها لكثير من الخطط الإطارية التفصيلية لشرطة الولاية وتأمين مختلف الأنشطة السياسية والإجتماعية والرياضية ودورها التأميني في ظل جائحة كورونا فضلاً عن تأمين المرافق الإستراتيجية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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