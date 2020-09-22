أمير قطر يدعو لإزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب

دعى أمير دولة قطر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإزالة إسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وطالب المجتمع الدولي بأن يقدم كافة أنواع الدعم اللازم للشعب السوداني لمواجهة الكوارث الطبيعية وفق الجزيرة – السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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