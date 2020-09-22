مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم الأحباس

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها الملحوظ في معظم الاحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها الثلاثاء وفق ( سونا) إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الأربعاء)، سيكون في حدود 510 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 90 مليون متر مكعب، الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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