اكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د هبة محمد علي وقوفها بجانب هيئة الجمارك والقوات المشتركة الأخرى في مكافحة التهريب والتخريب الأقتصادي. وتعهدت الوزيرة باتخاذ حزمة من التدابير التي من شأنها الحد من تكرار الجريمة الشنيعة التي تعرضت لها مجموعة من قوات الجمارك بالأدارة العامة لمكافحة التهريب، حيث نصبت عصابات للتهريب بالولاية الشمالية، كمينا اسفر عن استشهاد خمسة من تلك القوات. وقالت هبة الثلاثاء في منبر (سونا) انها “علي يقين بأن مرتكبي هذا الفعل الأجرامي سوف يتم القبض عليهم عاجلاً “. Advertisements وثمنت الوزيرة الدور الكبير الذي تلعبة هيئة الجمارك كوحدة تابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الحد من التهريب الذي يهدد الاقتصاد. واضافت ان تهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد من اكبر مهددات الاقتصاد مثله مثل تهريب السلع الممنوعة إلى داخل البلاد كما اشارت الي أثرها السئ علي الأقتصاد خاصة وعلى المجتمع ككل وعبرت عن تعازيها الحارة لكل منسوبي الجمارك وقوات الشرطة خاصة مكافحة التهريب وكل أسر الشهداء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر د. هبة تترحم على الشهداء الجمارك وتؤكد بأن الجناة سيتم القبض عليهم عاجلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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