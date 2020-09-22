يعيش بهاتف في معدته منذ 7 أشهر.. ويكشف سر ابتلاعه

قد يبتلع البعض أشياء صلبة عن طريق الخطأ أحياناً، لكن هل يمكن أن يبتلع أحد هاتفاً محمولاً ويستقر في معدته لمدة بلغت 7 أشهر؟

رواية لا يقبلها العقل، لكنها حدثت بالفعل مع شاب مصري ابتلع هاتفه المحمول على سبيل المزاح مع أصدقائه، دون أن يُعلِم أياً من أفراد أسرته.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “اليوم السابع”، أن أشعة تليفزيونية أجريت في مستشفى بنها الجامعي كشفت عن وجود هاتف محمول في معدة شاب ابتلعه منذ فترة وصلت إلى 7 أشهر.

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وصرّح استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير في كلية الطب بجامعة بنها، بأنَّ المستشفى استقبل، الإثنين، مريضاً يدعى “ح. ر” يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو من مدينة كفر شكر في محافظة القليوبية، وبإجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن تبين وجود التليفون في معدته.

ونقل الطبيب عن المريض أنه ابتلع الهاتف منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه، وبسؤاله عن صمته طيلة هذه الفترة قال إنه كان يظن أن الهاتف سيخرج بمجرد حدوث ارتجاع بالمعدة، غير أن هذا لم يحدث.

وأشار إلى تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة في المستشفى، وجار حالياً إعداده ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)