ضبط (13) الف طلقة كلاشنكوف على ظهور جمال

ضبطت الإدارة العامة للشرطة الأمنية، كميات كبيرة من ذخيرة أسلحة الكلاشنكوف بمنطقة خور الفادني بمحلية القريشة في ولاية القضارف.

وحسب (المكتب الصحفي للشرطة)، فإنّ الأمنية ضبطت (13) ألف طلقة كلاشنكوف، كانت في طريقها للتهريب إلى إحدى دول الجوار.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء حقوقي صابر الله جابو فضل السيد، وفق صحيفة السوداني إن الضبطية تُعتبر إنجازاً يُضاف لقوات شرطة الولاية، موضحاً أنّ الكميات المضبوطة بلغت (13000) طلقة سلاح كلاشنكوف مُحمّلة على ظهور خمسة جمال، وأوضح أنهم رصدوا تحرُّكات المُهرِّبين وأرسلوا لهم فريقاً بمتابعة مدير إدارة الشرطة الأمنية،

وعمل الفريق على جمع ورصد المعلومات وتعقُّب تحرُّكات المتهمين بالشريط الحدودي ونجح في القبض عليهم، ودوّنت ضدهم بلاغات تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر بقسم شرطة محلية القريشة تَوطئةً لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)