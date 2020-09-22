حميات مجهولة تودي بحياة (8) أشخاص

توفي ثمانية أشخاص شمالي السودان، أمس الإثنين، جراء حميات مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية، يأتي ذلك في ظل كارثة فيضانات النيل والسيول التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وقال أحد مواطني المحلية بحسب صحيفة (السوداني) أن أكثر المتأثرين بالمرض هم من كبار السن، وخاصة في مناطق البركل وكريمة ونوري وهي اكثر المناطق المتأثرة.

واعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الثلاثاء عن تقرير اولى بظهور حالات حميات في محلية مروي شمالي السودان، كشفت فيه عن وردود بلاغ لوزارة الصحة الاتحادية بوجود 41 حالة لحميات بالولاية الشمالية محلية مروي.

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وذلك فى الفترة من أول سبتمبر وحتى 20 من الشهر نفسه، من بينها 8 حالات وفاة. وقامت وزارة الصحة بالولاية الشمالية بارسال فريق للتحقق والتقصي عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته وتم اخذ عينات للفحص المختبرى لتأكيد التشخيص.

واعلنت الوزارة عن ارسال فريق استجابة سريع من وزارة الصحة الاتحادية من 2 طبيب ومختص في علم الاوبئة ومختص في صحة البيئة ومكافحة الناقل لتأكيد التشخيص وتعزيز التدخلات المطلوبة للوقاية والسيطرة علي المرض.

ووعدت الوزارة بالاعلان عن نتائج الفحوصات المعملية التى ستردها خلال الساعات القادمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)