الدفاع يدعو أحد القضاة للتنحِّي عن مُحاكمة مُتّهمي انقلاب الإنقاذ

دافع بارود صندل رئيس هيئة الدفاع عن إبراهيم السنوسي، المتهم ضمن آخرين في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو، عن طلب تقدم به في جلسة سابقة طاعناً بعدم دستورية المحاكمة.

جاء ذلك خلال جلسة جديدة لمحاكمة مدبري الانقلاب، عقدتها اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، رد فيها صندل على طلب لهيئة الاتهام بشطب طعنه والمواصلة في إجراءات المحاكمة.

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وأوضح بارود صندل، وفق صحيفة السوداني أن تشكيل المحكمة خالف الوثيقة الدستورية التي تمنع تشكيل محاكم خاصة، وأن من حق أي متهم المثول أمام القضاء الطبيعي. وابان صندل أن نص المادة 6 ح من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أعطى الحق لرئيس القضاء بنشكيل محاكم خاصة ولهذا يعتبر هذا النص غير دستوري ولا يعمل به وفقاً لإحكام المادة 3 من الوثيقة الدستورية باعتبارها القانون الأعلى وتسود أحكامها على أحكام أي قانون أو نصوص.

كما اعترض صندل، على أحد قضاة المحكمة الاثنين لتواجده أمام القيادة العامة إبان الثورة المجيدة، مبيناً أن القاضي المعني كان يهتف (أي كوز ندوسو دوس)، موضحاً أن من يمثلهم من المتهمين من كبار الكيزان والمؤسسين للحركة الإسلامية، وأن المتهمين يحسون بأنه متحيز ضدهم، داعياً القاضي للتنحِّي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)