اعفاء مسؤلين بحكومة الولاية الشمالية

أصدرت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين قرارا باعفاء أمين عام المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالولاية الشمالية يعقوب إبراهيم محمد صالح من منصبه على أن تؤول مهام واختصاصات المجلس الاعلي للبيئة والموارد الاقتصادية لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية. كما أصدرت قرارا آخرأ عفت بموجبه المدير التنفيذي لصندوق دعم الدعوة والدعاة ودور العبادة المامون عبد العزيز محمد من منصبه وحدد القرار وزارتي المالية والقوي العاملة والتربية والتوجيه والجهات ذات الصلة تنفيذ القرارين. كذلك أصدرت والي الولاية الشمالية وفق وكالة السودان للانباء قرارا قضى باعفاء مدير عام أسواق المحاصيل بالولاية الدكتورعمرعبد العزيز منوفلي من منصبه وإنهاء تكليف الضابط الاداري الغالي ضو البيت حامد من تسيير أعباء الامانة العامة للمجلس التشريعي موجهة وزارة المالية والقوي العاملة والأمانة العامة للحكومة والجهات ذات الصلة تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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