الحكومة تعلن إستعادة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين)

أعلن الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي إستعادة شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين) إعتبارا من الثلاثاء باعتبارها الناقل الوطني وعماد التنمية في البلاد .

وقال خلال مخاطبته بقاعة رئاسة القوات البحرية بالخرطوم ورشة مبادرة إستعادة الخطوط البحرية السودانية والتي نظمتها المبادرة بالتعاون مع وزارة البنى التحتية والنقل تحت شعار (الناقل البحري الوطني عماد التنمية وعائد بأمر الشعب)

واضاف بأن الخطوط البحرية تعتبر شركة عملاقة أسهمت في تنشيط وإحياء الإقتصاد القومي للبلاد ولعبت دورا مقدراََ في النهضة والتنمية مشيراََ إلى الدمار الذي طالها في عهد النظام البائد بسبب الممارسات الخاطئة التي أدت إلى هجرة الكفاءات والكوادر المؤهلة بالشركة للخارج

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وأشار الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر وفق ( سونا) إلى ان مبادرة إستعادة الخطوط البحرية السودانية تعد من المبادرات الوطنية التي نشأت بعد التغيير والثورة المجيدة مشيداََ بجهدها في تنظيم هذه الورشة التي تستهدف إعادة الدور الريادي للخطوط البحرية في التنمية الاقتصادية. ووجه عضو مجلس السيادة الانتقالي بالاسراع في العمل من أجل إنفاذ المبادرة حتى يصل السودان إلى مصاف الدول المتقدمة خاصة بعد الإنفتاح الذي سيحدث قربباََ في البلاد

مشيرا إلى الموارد الطبيعية الضخمة التي يذخر بها السودان والتي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون بينه ودول العالم . وامتدح الفريق ركن مهندس جهود كل العاملين في شركة الخطوط البحرية من أجل إستعادة دورها الطليعي في منظومة الإقتصاد مشيدا بتعاون وزارة البنى التحتية والنقل ومساهمتها في التنمية المستدامة بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)