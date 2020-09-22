يحدث الآن… اجتماع المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير بوفد مُقدمة الجبهة الثورية السودانية.

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اجتماع المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير بوفد مُقدمة الجبهة الثورية السودانية. وفق صحيفة السوداني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 19 دقيقة 0

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