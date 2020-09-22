الشرطة تسترد عدداً من المنهوبات في أحداث بورتسودان

تمكنت شرطة ولاية البحر الأحمر بالتعاون مع قوة من قوات الدعم السريع من استعادة كميات كبيرة من المسروقات والمنهوبات خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان.
وقال مدير شرطة الولاية اللواء طارق الأمين البدراوي في تصريح لـ(المركز الصحفي للشرطة) وفق صحيفة السوداني إن شرطة الولاية ستبذل المزيد من الجهد حتى تتم استعادة جميع المسروقات والمنهوبات إبان الأحداث الأخيرة ورد الحقوق لأصحابها والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتمكن الفريق المشترك بعد توافر معلومات عن وجود عدد مقدر من الأثاثات المسروقة في الأحداث الأخيرة مخزنة بعدد من المنازل بمنطقة أم القرى بالديوم الشرقية للمدينة بعد أن نفذ مداهمة للمنازل المستهدفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن من ضبط عدد كبير من الأثاثات والأجهزة الكهربائية ومعدات ورشة نجارة كاملة تم نهبها أثناء الأحداث .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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