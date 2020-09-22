عاجل.. مفاجأة بشأن منسوب النيل والعطبراوى في محطة عطبرة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.58 سم بانخفاض 9 سم عن الأمس وارتفاع 83 سم مقارنة بالعام الماضى .

Advertisements فيما بلغ منسوب نهرعطبرة اليوم 14.40سم بانخفاض 21 سم عن الامس وإرتفاع 45 سم مقارنة بالعام الماضى . الفاصل المدارى شمال ولاية البحرالاحمر مارا بمدينة دنقلا شمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يحافظ قليلاعلى موقعه خلال اليوم . تشيرغرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل لهطول امطار خفيفة فى كل من محليات عطبرة و المتمه ومتوسطة بمحلية شندي.

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