الجراد يغزو كسلا.. يهدّد الموسم الزراعي ويلغي حفلاً خيرياً لنانسي

غزت كسلا أسراب ضخمة من الجراد، تسببت في أضرار مباشرة على الزراعة، فضلاً عن المشاكل الصحية لمرضى الجهاز التنفسي.

وقال والي كسلا بالإنابة، أمين أمانة الحكومة، أرباب محمود فضل بحسب صحيفة الصيحة، إن أسراب الجراد التي وصلت الولاية لم تؤثر حتى الآن بصورة كبيرة على المشاريع الزراعية، وأضاف “لكنا نتخوف من هذه الحشرة المُضرة التي وصلت بأعداد كبيرة، خاصة وأنها أتت في فترة الإزهار ومرحلة نضج المحاصيل”.

وأعلن الفضل شروع حكومة الولاية في إجراءات مكافحة الجراد بالتعاون مع وقاية النباتات الاتحادية والجهات المختصة بالمركز.

وفي السياق، تسببت أسراب الجراد في إلغاء حفل خيري للفنانة نانسي عجاج بمسرح ساهرون بكسلا في إطار مبادرة لدعم التعايش السلمي، وقررت اللجنة المنظمة لمبادرة (معاك) للتعايش السلمي والنسيج الإجتماعي، إلغاء الحفل بسبب غزو الجراد لكسلا بصورة غير مسبوقة، تحسباً للأمراض التي يسببها الجراد خاصة لمرضى الأزمة.

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ووصل وفد المبادرة كسلا منذ أيام ويضم مجموعة من الرياضيين والمسرحيين والفنانين والإعلاميين زاروا ناظر عموم البني عامر بداره وأقام على شرفهم مادبة غداء وزار الوفد ضريح السيد الحسن الميرغني ومنتجع توتيل، والتقى في حي كادوقلي بقادة قبيلة النوبة، ويتواصل برنامج الوفد للقاء ناظر الهدندوة.

وضم الوفد الكباتن حامد بريمة، طارق احمد آدم، وجمال أبو عنجة، ومن أهل الفن د. أنس العاقب، المطربة نانسي عجاج والشاعر عبد الوهاب هلاوي ومن المسرحيين محمد المهدي الفادني ومحمد عبد الله موسى وعدد من الإعلاميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)