الفيضان يتسبب في إغراق كامل لمحصول السمسم بسنار

أكد عضو تنظيمات المنتجين بولاية سنار المزارع سيد إبراهيم أبوشعيبة أن هناك مشاكل تواجه المرعى بسبب الأمطار الغزيرة إضافة لغرق مساحات زراعية كبيرة.

وأشار في حديث له، إلى احتكاكات الرعاة مع بعض المزارعين مما تسبب في تعرض حريق للكنابي والآليات الزراعية من قبل الرعاة، مناشداً الجهات المختصة بحماية متبقي المحاصيل من الرعي الجائر حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر أخرى ومشاكل أمنية.

وعن غرق المساحات الزراعية كشف سيد عن تعرض محصول السمسم للغرق الكامل بولاية سنار إضافة لغرق محاصيل أخرى، مؤكداً أن الغرق يقدر بحوالي 70%،لافتاً لاتجاه معظم المزارعين للزراعة مرة أخرى بسبب تعرض مساحاتهم للغرق الكامل ولكنهم يواجهون مشكلة في الحصول على الجازولين ، مبيناً أن عدداً كبيراً من المزارعين الذين تمولوا عبر البنك الزراعي لم يتحصلوا على حصتهم من الجازولين وحالياً يواجهون الغرق والزراعة مرة أخرى.

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وأضاف: تحصل البعض منهم على الجازولين عبر السوق الأسود والجازولين التجاري ، لافتاً إلى أن سعر برميل الجازولين في السوق الأسود بلغ 20 الف جنيه وبلغ سعره التجاري 5 آلاف جنيه بينما يبلغ سعر البرميل المدعوم من البنك الزراعي 1500 جنيه فقط ، وقال بحسب صحيفة السوداني: لكن لم يتحصل المزارعون عليه عبر السعر التجاري أو المدعوم رغم أحقيتهم في الحصول عليه، مناشداً الجهات المختصة بتوفير الجازولين حتى يستطيع المزارعون الزراعة مرة أخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)