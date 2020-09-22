تجار : برنامج ( سلعتي) لم يطرح بالأسواق

نفى بعض التجار طرح سلع برنامج سلعتي للأسواق أو الأماكن المخصصة لطرحها ،لافتين لأثر استمراريتها إيجاباً في تخفيف الضغط المعيشي للمواطن في ظل الارتفاع المتسارع في الأسعار.

وقال تاجر سلع استهلاكية بشرق النيل , محمد الجاك، إن طرح سلع برنامج سلعتي لم ينفذ على الأسواق حيث إن البرنامج معلن عنه في وسائل الإعلام والتجار في انتظار الشروع في التنفيذ ، مشيراً إلى أن هنالك زيادات كبيرة في كل أنواع السلع دون حصر بالأسواق , حيث قفز سعر الزيت صباح عبوة (4) وربع من (500) جنيه إلى (700)جنيه خلال فترة وجيزة, وكيلو العدس والأرز استقر في سعر (200)جنيه للكيلو, وبكت دقيق سيقا (1,500)جنيه والكيلو (150) جنيهاً وسعر السكر زنة (50)كيلو بسعر(1,500) .

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب أن برنامج سلعتي قائماً على فهم البطاقات التمويلية ويتطلب وضع ضمانات لاستمراريته , وأن البرنامج قيد التنفيذ حيث تم تسليم البطاقات واستلام البضائع وتحديد الأسعار وسيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة، وأضاف :حسب توقعاتي هو برنامج متكامل وناجح جداً إذا وجد الدعم اللازم من الجهات المختصة.

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وقال الطيب إن ما يشاع في برنامج سلعتي بأنه سيسبب خسائراً للتجار وتراجع بيعهم هو مفهوم خاطئ لأن المشروع يعتبر مكملاً للحركة التجارية و يجب التعاون مع أي فكرة تخدم المواطن السوداني .

وقال رئيس تجار القطاعي ببحري احمد النو بحسب صحيفة السوداني، إن برنامج سلعتي لم ينفذ عملياً بطرح السلع وتحديد المكان ، لافتاً إلى أن الوفرة تخلق التنافس وتراجع الأسعار، مقترحاً توزيع السلع على حسب الأحياء وبما فيها الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان لتخفيف المعيشة ، وشدد على التعاون بين الجهات ذات الصلة وطرح المشكلة وحلها ، لافتاً أن هنالك مصانع سلع غذائية كثيرة معطلة لابد من إعادة تأهيلها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)