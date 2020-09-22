كشف الفنان وليد زاكي الدين، عن إنتاجه لأكثر من ١٥ أغنية خاصة جديدة. Advertisements وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أن الأعمال الجديدة ستحظى بإعجاب جمهوره وذلك لمراعاته ذوقهم الرفيع من خلالها . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد زاكي الدين يعود بـ١٥ أغنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.