مصدر إسرائيلي: نتنياهو اتفق مع واشنطن على مساعدة السودان

قال صحفي إسرائيلي مقرب للحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهتم بشكل شخصي بتوقيع اتفاق سلام مع السودان، وأنه حقق تقدماً كبيراً في هذا الشأن.

وأضاف الصحفي عموري حاييم الذي يعمل بالقناة الإسرائيلية الأولى – القناة الوطنية الإسرائيلية (كان11) – إن نتنياهو اتفق مع الإدارة الأمريكية على مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان في مجالات عديدة سياسية واقتصادية، مضيفاً بأن جزءاً من هذه المساعدة ستكون في تنسيق إسرائيل مع الإدارة الأمريكية على إزالة اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب واستخدام النفوذ الإسرائيلي – الأمريكي داخل المؤسسات المالية الدولية في شطب ديون السودان.

وقال الصحفي ، إن نتنياهو يتبنى رؤية إستراتيجية تقوم على المصالح المشتركة في مجال الاستثمار والعلاقات الخارجية، وأنه يضع السودان ضمن الأولويات، منوهاً إلى الفرص السودانية الضخمة في مجالات الاستثمار الزراعي، قائلاً إن التقاء التقنية الإسرائيلية المتقدمة في المجال الزراعي بالأراضي السودانية الخصبة الضخمة سيعود بمنافع كبيرة على البلدين بل على المنطقة كلها، مضيفاً بأن إسرائيل يمكنها أيضاً مساعدة السودان بالتكنولوجيا الحديثة والتي ستساهم في تحقيق التقدم في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والأمنية.

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ووصف الصحفي الإسرائيلي بحسب صحيفة الديمقراطي، تحقيق السلام بين إسرائيل والسودان بأنه “تحصيل حاصل”، قائلاً إن اتفاق عنتبي بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حقق السلام فعلياً على الأرض وأصبحت بموجبه الطائرات الإسرائيلية تستخدم المجال الجوي السوداني في رحلاتها، بما فيها طائرات الناقل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)