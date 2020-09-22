شاهد بالفيديو: سرير برمائي وسط السيول

في مشهد أدهش الجميع قام سوداني بتحويل سرير لمركب متحرك وسط السيول “برمائي” بحسب العربية_السودان Advertisements وبحسب ماشاهدت محررة أخبار الخليج 365 فقد كان الرجل يحمل أمتعته بجانب بعض الأواني المنزلية على ذلك السرير ويقوم أحد الأشخاص بدفعه حتى يستطيع أن يعبر المياه التي حاصرت كل المداخل. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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