منظمة الأغذية والزراعة تطلق مبادرة (يداً بيد) لدعم السودان

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مبادرة باسم (يداً بيد) لدعم السودان في تخفيف الآثار العميقة والتحديات التي يواجهها. وقال مدير المنظمة شو دونيو، إن الأزمات الممتدة مثل “كوفيد 19 والفيضانات” ببعض الدول تقوض جهود المنظمة للقضاء على نقص الغذاء بحلول 2030. Advertisements وعقدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مؤتمرها لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا أمس الاثنين الذي استضافته دولة عمان عبر الفضاء الإسفيري بحسب صحيفة الديمقراطي، بمشاركة وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني المكلف عبد القادر تركاوي. جاء المؤتمر في ظروف انعقادات استثنائية لمعالجة آثار جائحة كوفيد 19 على دول المنطقة وتسببت في ركود اقتصادي ونقص الإنتاج وتوفير الغذاء وصعوبة الوصول إليه.

وأشارت تقارير الفاو إلى توقعات بأن تتسع دائرة المتأثرين بنقص الغذاء في المنطقة لتتراوح من 5 إلى 7 ملايين نسمة وهي نسبة تتطلب تضافر الجهود بين الفاو وشركائها في وكالات الأمم المتحدة الأخرى ووزراء الزراعة بدول المنطقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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